Giuseppe Disabato ha ribadito ancora una volta tutto il suo interessante potenziale, ben noto agli addetti ai lavori e già esaltato da fenomeni come Massimo Stano, Campione Olimpico della 20 km di marcia a Tokyo 2020. Il giovane pugliese ha infatti migliorato il già suo record italiano under 20 nella 20 km, stampando un interessante 1h22:39 in occasione della quinta e ultima prova dei Campionati Italiani di Società, andata in scena ad Alessandria. L’azzurro si è così fatto un bel regalo anticipato per i diciannove anni che compirà sabato prossimo, ritoccando di 22 secondi il precedente primato timbrato nel mese di marzo a Sant’Alessio Siculo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Giuseppe Disabato vola ad Alessandria: record italiano under 20 sui 20 km di marcia