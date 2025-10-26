Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri provano a ripartire subito dopo il recente passo falso, ma i bergamaschi devono tornare a vincere pur essendo ancora imbattuti. Atalanta vs Milan si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi sono l’unica formazione imbattuta della massima serie, ma nello stesso tempo hanno vinto poco, appena due volte, e pareggiato tanto, ben sei segni x. La squadra di Juric ha quindi bisogno di tornare al successo per avvicinarsi ai piani alti e possibilmente rimanerci. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Milan, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla