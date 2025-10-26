Atalanta-Milan probabile formazione | Allegri sorprende? E occhio al recupero di Pulisic

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milan-Pisa. Novità importanti su Pulisic. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan probabile formazione allegri sorprende e occhio al recupero di pulisic

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri sorprende? E occhio al recupero di Pulisic

Altri contenuti sullo stesso argomento

atalanta milan probabile formazioneCremonese-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A - In attacco la Cremonese dovrebbe confermare Vardy, che ha giocato tutto il match di lunedì, insieme a Bonazzoli. Da sport.sky.it

atalanta milan probabile formazioneCremonese-Atalanta, la probabile formazione di Calcioatalanta.it - Opzioni di formazione dettate dall'imminente sfida al Milan? Segnala calcioatalanta.it

atalanta milan probabile formazioneSerie A, Cremonese-Atalanta 1-1: la cronaca della gara - La Cremonese di Nicola affronta l'Atalanta di Juric nell'anticipo di Serie A. Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Probabile Formazione