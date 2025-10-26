Atalanta-Milan probabile formazione | Allegri sorprende? E occhio al recupero di Pulisic
Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milan-Pisa. Novità importanti su Pulisic. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Milan, il gigante d’area di rigore te lo porta #Moncada: corsa a due con l’Atalanta - facebook.com Vai su Facebook
Primavera 1, Atalanta-Milan: dove vederla in TV e streaming - X Vai su X
Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A - In attacco la Cremonese dovrebbe confermare Vardy, che ha giocato tutto il match di lunedì, insieme a Bonazzoli. Da sport.sky.it
Cremonese-Atalanta, la probabile formazione di Calcioatalanta.it - Opzioni di formazione dettate dall'imminente sfida al Milan? Segnala calcioatalanta.it
Serie A, Cremonese-Atalanta 1-1: la cronaca della gara - La Cremonese di Nicola affronta l'Atalanta di Juric nell'anticipo di Serie A. Lo riporta calciomercato.it