Atalanta-Milan Juric | Sarà una partita tosta Con Allegri è una squadra molto solida

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, al termine del pareggio contro la Cremonese ha parlato di Atalanta-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Juric: “Sarà una partita tosta. Con Allegri è una squadra molto solida”

Argomenti simili trattati di recente

Verso Atalanta-Milan: Tomori tornerà titolare in difesa - X Vai su X

Venerdì 17 ottobre, nella sede de L'Eco di Bergamo, sono stati premiati i vincitori della graduatoria mensile di settembre: Franco Colleoni, lettore di Seriate, primo classificato, si aggiudica due posti in pitch view per Atalanta-Milan; Gianbattista Limonta, di Pont - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, Juric sul Milan: "Con Allegri è diventato una squadra solida e competitiva. Sarà una partita tostissima" - Al termine del match, Ivan Juric, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai canali ufficiali del ... Scrive milannews.it

Atalanta, Juric: "Il Milan con Allegri è diventata una squadra competitiva" - Ivan Juric, attuale allenatore dell'Atalanta è intervenuto così al termine del pareggio dei suoi contro la Cremonese. Segnala milannews.it

Atalanta, Juric: "Brescianini è un grande esempio. Contro il Milan sarà una gara tostissima" - La formazione bergamasca ha impattato sul campo della Cremonese non andando oltre l'1- Lo riporta tuttomercatoweb.com