Atalanta | Juric Manca la cattiveria giusta Le parole di Carnesecchi? Sbagliate

POST GARA. Le parole del mister nerazzurro dopo l’ennesimo pareggio. Sabato sera a Cremona solita gara ricca di occasioni ma senza gol. Poi la beffa al 78’ firmata Vardy. Brescianini all’84’ è riuscito a raddrizzarla. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta: Juric «Manca la cattiveria giusta». «Le parole di Carnesecchi? Sbagliate»

