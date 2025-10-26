Atalanta delusione dopo il pareggio a Cremona Carnesecchi | Dobbiamo darci una sveglia
Bergamo, 26 ottobre 2025 – “Ora dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno ". Le parole del portiere Marco Carnesecchi, dopo l’ennesimo pareggio in campionato, fotografano la situazione di malcontento dell’Atalanta dopo il derby a Cremona, con il sesto pareggio in otto giornate. Dea ancora imbattuta, con due vinte (a settembre) e sei pareggiate, ma con 12 punti i nerazzurri sono fuori dalle prime sette posizioni che qualificano alle coppe europee. Situazione insolita per un’Atalanta abituata dal 2018 a stare stabilmente tra le prime cinque del campionato. “Stiamo bene, non è un problema dell'attacco, ma di tutti quanti, ma così il campionato diventa difficile, dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno”, ha sbottato il 25enne portiere riminese ai microfoni di SkySport nel dopo partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
