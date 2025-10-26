Aston Villa–Manchester City | preview chiavi tattiche e pronostico

Villa Park si prepara a un big match ad alta intensità: l’Aston Villa di Unai Emery ospita il Manchester City di Pep Guardiola in una sfida che può pesare sulla parte alta della classifica. Ritmi alti, linee aggressive e qualità tra le linee: ci sono tutti gli ingredienti per una partita da godersi dall’inizio alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Aston Villa-Manchester City 2-1: video, gol e highlights - 1 in trasferta dall'Aston Villa nel match di apertura della 17^giornata, proseguendo la striscia di ... Lo riporta sport.sky.it

Aston Villa-Manchester City 2-1: i Citizens nuovamente sconfitti, decidono Duran e un super Rogers - Il Manchester City non riesce a scuotersi e, anzi, incappa in un'altra sconfitta in una stagione da tempo trasformatasi in un autentico incubo. Scrive eurosport.it

