Associazione carabinieri | ecco due e-bike
Il Gruppo volontariato dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Monza annuncia l’ampliamento del proprio servizio in bicicletta con l’aggiunta di due nuove bici elettriche, messe a disposizione grazie al prezioso contributo di Atala e della Banca di Credito Cooperativo di Carate e Treviglio. Le nuove e-bike, realizzate da Atala, sono caratterizzate da un telaio in alluminio, una batteria da 540 Wh e freni idraulici a 4 pistoni e presentano inoltre una livrea grafica personalizzata con i colori e i simboli del Gruppo Anc di Monza. Questi mezzi moderni e performanti permetteranno ai volontari di operare con maggiore efficienza e rapidità, migliorando la qualità del servizio già attivo nel territorio cittadino e, in particolare, all’interno del Parco di Monza, una delle aree verdi urbane più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
#InRicordodiSalvodAcquisto Un sentito ringraziamento all’Associazione Carabinieri in Congedo per i doni che hanno offerto al Liceo Musicale, segno tangibile della collaborazione intercorsa in occasione della manifestazione in ricordo di Salvo d’Acquisto - facebook.com Vai su Facebook
Associazione carabinieri: ecco due e-bike - Il Gruppo volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza annuncia l’ampliamento del proprio servizio in bicicletta con l’aggiunta di due ... Riporta ilgiorno.it
ANC Monza si rinnova: due biciclette elettriche di ultima generazione per pattugliare città e Parco - bike di ultima generazione quelle appena consegnate ai volontari dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Monza, pronte a rivoluzionare il servizio nel ... Si legge su mbnews.it
Monza, due nuove biciclette elettriche per il Gruppo Volontario dell’Anc - Il Gruppo Volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza annuncia con soddisfazione l’ampliamento del proprio ... Scrive msn.com