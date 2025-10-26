Associazione carabinieri | ecco due e-bike

Il Gruppo volontariato dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Monza annuncia l’ampliamento del proprio servizio in bicicletta con l’aggiunta di due nuove bici elettriche, messe a disposizione grazie al prezioso contributo di Atala e della Banca di Credito Cooperativo di Carate e Treviglio. Le nuove e-bike, realizzate da Atala, sono caratterizzate da un telaio in alluminio, una batteria da 540 Wh e freni idraulici a 4 pistoni e presentano inoltre una livrea grafica personalizzata con i colori e i simboli del Gruppo Anc di Monza. Questi mezzi moderni e performanti permetteranno ai volontari di operare con maggiore efficienza e rapidità, migliorando la qualità del servizio già attivo nel territorio cittadino e, in particolare, all’interno del Parco di Monza, una delle aree verdi urbane più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

