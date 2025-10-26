Assisi è il giorno degli asili Ecco tre nuove strutture
È il giorno degli asili. L’amministrazione municipale ha scelto la giornata odierna per inaugurare i tre nidi comunali d’infanzia, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, che saranno attivi dal 3 novembre. Sono in grado di accogliere 135 bambini fino a 3 anni, costruiti con fondi del Pnrr per un importo di circa 3,8 milioni di euro, ottenuti grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie. A Petrignano si trova in via Decio Costanzi con inaugurazione alle 10. È stato realizzato dopo la demolizione e ricostruzione della sede della Pro loco, che verrà realizzata nella stessa area, davanti al nuovo nido. 🔗 Leggi su Lanazione.it
