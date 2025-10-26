Assicurazione auto a Firenze premi ancora alti
Il costo dell'assicurazione RC Auto si conferma una spesa rilevante per gli automobilisti toscani. Secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, a settembre 2025, il premio medio regionale si è attestato a 526,70 €, un dato che supera la media nazionale di 486,53€. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stangata assicurazione auto: in Umbria, ad agosto, è stato registrato un incremento del 6,9% su base annua, il terzo più alto d’Italia dopo Abruzzo (+11,6%) e Calabria (+7%). A livello nazionale, la variazione si ferma all’1,7%. I numeri, elaborati dall’Osservato - facebook.com Vai su Facebook
Assicurazione auto online Verti: ultimi giorni per riscattare fino al 36% di sconto https://autoblog.it/post/assicurazione-auto-online-verti-ultimi-giorni-per-riscattare-fino-al-36-di-sconto… - X Vai su X
RC Auto 2025: andamento dei premi e consigli per risparmiare - I prezzi dei premi RC Auto 2025 crescono ma meno degli ultimi periodi. facile.it scrive
RC auto: in Toscana premio medio pari a 692,48 euro (+2,1%) - Arezo, 22 ottobre 2025 – Il premio medio per assicurare un'auto in Toscana ad agosto 2025 è stato pari a 692,48 euro, in aumento, secondo l'Osservatorio RC auto Facile. Da lanazione.it
Rc auto, ancora aumenti in Toscana. Il premio medio sfiora i 700 euro l’anno - Solo la provincia di Firenze è in controtendenza: - Da lanazione.it