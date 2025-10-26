Assalto al liceo Leonardo spranghe e svastiche sui muri Gli studenti | Aggrediti durante l’occupazione | Video | Foto

Una decina di teppisti è entrata nell’istituto con aste di ferro e bastoni, urlando “viva il duce”. La condanna della sindaca Salis e la preoccupazione del ministro Valditara. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Assalto al liceo Leonardo, spranghe e svastiche sui muri. Gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” | Video | Foto

Raid vandalico al liceo Leonardo, gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” - Irruzione intorno alla mezzanotte all’interno della scuola di via Arecco, a Manin: una decina di teppisti è entrata nell’istituto con spranghe e bastoni ... Si legge su ilsecoloxix.it

Armati di spranghe devastano le aule al grido di "Viva il Duce" - Un gruppo di individui ha fatto irruzione nella scuola, occupata dagli studenti, rompendo i vetri e lasciando sui muri scritte e svastiche ... Segnala rainews.it

Genova, armati di spranghe fanno irruzione in un liceo occupato e devastano le aule - Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova al grido di "Viva il duce". Segnala msn.com