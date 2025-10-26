Assalto al liceo Da vinci spranghe e svastiche sui muri Gli studenti | Aggrediti durante l’occupazione | Video | Foto | Reazioni

Una decina di teppisti è entrata nell’istituto con aste di ferro e bastoni, urlando “viva il duce”. La condanna della sindaca Salis e la preoccupazione del ministro Valditara. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Assalto al liceo Da vinci, spranghe e svastiche sui muri. Gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” | Video | Foto | Reazioni

Leggi anche questi approfondimenti

Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova al grido di "Viva il duce". Al momento dell'assalto, l'istituto era occupato dagli studenti. La struttura è stata imbrattata con decine di scritte e u - facebook.com Vai su Facebook

Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe ... Da tg24.sky.it

Assalto al Leonardo da Vinci occupato, la solidarietà della politica - Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di più di 20 persone è entrato e ha devastato il liceo Scientifico Da Vinci di via Bartolomeo Arecco che si trova a Genova Castelletto occupato da circa 200 ... Lo riporta primocanale.it

Liceo Da Vinci devastato a Genova: giovani fanno irruzione gridando «viva il Duce», svastiche sui muri - Un gruppo di individui armati di spranghe e aste metalliche ha fatto irruzione nella notte tra venerdì e sabato nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova, occupato dagli ... Lo riporta ilmessaggero.it