Assalti ai bancomat nel Foggiano | comuni senza più sportelli per ritirare il denaro allarme dei sindaci

Foggiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme rosso in Capitanata a causa dell'escalation di assalti con esplosivo a banche e uffici postali. La criminalità organizzata continua ad agire indisturbata e con la cosiddetta ‘tecnica della marmotta’ fa saltare Atm e sportelli bancari, causando ingenti danni e lasciando i piccoli centri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

