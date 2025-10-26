Asllani che pasticcio! L’ex Inter protagonista in negativo in Torino Genoa | scivolone e gol di Thorsby

Inter News 24 . Ecco cos’è successo. Mattinata da dimenticare (finora) per Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista albanese, trasferitosi in estate dall’ Inter al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato protagonista in negativo nel match delle 12:30 contro il Genoa. La partita, valida per l’ottava giornata di Serie A, vede al momento il Grifone in vantaggio per 1-0 proprio a causa di un episodio sfortunato che ha coinvolto l’ex giocatore della Beneamata. Su un cross dalla destra dell’attaccante genoano Jeff Ekhator, Asllani è intervenuto nel tentativo di rinviare il pallone, ma è scivolato al momento dell’impatto con il piede sinistro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani, che pasticcio! L’ex Inter protagonista in negativo in Torino Genoa: scivolone e gol di Thorsby

