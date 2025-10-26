Asd Real Spartacus battuta da Real Teverola 81
Il Real Spartacus incappa nella seconda sconfitta di questo campionato di Seconda Categoria contro un Real Teverola 81 capace di sfruttare le uniche occasioni avute. Un match influenzato anche dalla direzione di gara che non ha punito almeno un paio di interventi irregolari in area dei padroni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Spoiler non spoiler degli attesissimi bootcamp di @paolaiezzireal e @aew.manuelagnelli Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW! #XF2024 - facebook.com Vai su Facebook