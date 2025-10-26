Asd Real Spartacus battuta da Real Teverola 81

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Spartacus incappa nella seconda sconfitta di questo campionato di Seconda Categoria contro un Real Teverola 81 capace di sfruttare le uniche occasioni avute. Un match influenzato anche dalla direzione di gara che non ha punito almeno un paio di interventi irregolari in area dei padroni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Asd Real Spartacus Battuta