Ascolti tv Tu sì que vales vince ancora contro Ballando con le stelle

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati degli ascolti tv del 25 ottobre assegnano per la quinta volta consecutiva la vittoria a Tu sì que Vales, cosa non sta funzionando nel programma di Milly Carlucci?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv tu s236 que vales vince ancora contro ballando con le stelle

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Tu sì que vales vince ancora contro Ballando con le stelle

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascolti tv tu s236Ascolti tv 25 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, Affari Tuoi sfida ancora La Ruota - In prima serata il quinto scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, in onda rispettivamente su Canale5 ... Come scrive fanpage.it

ascolti tv tu s236Ascolti tv: chi ha vinto tra Ballando e Tu sì que vales. Tutti i dati - Tutti i numeri di sabato 25 ottobre relativi alle principali offerte televisive della prima serata in onda su Rai 1 e Canale 5 ... Scrive today.it

ascolti tv tu s236Ascolti tv del 25 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tu Sì Que Vales - Sabato 25 ottobre tornano a sfidarsi in prima serata “Tu Sì Que Vales” e “Ballando con le Stelle”: chi ha totalizzato più ascolti ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Tu S236