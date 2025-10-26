Ascolti tv sabato 25 ottobre | Ballando con le stelle Tu si que vales Sapiens

Ascolti tv sabato 25 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Non stop. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale – In rotta di collisione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 25 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 25 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook

$AscoltiTV $TotalAudience | Sabato 18 Ottobre 2025. $Ballando (+28K) passa dal 23.29 al 23.27%, $TúSíQueVales (+27K) dal 25.72 al 25.62%. I due show inseguono $LaForzadiunaDonna (+40K) I programmi più visti ieri in streaming su small screen davi - X Vai su X

Ascolti tv ieri 25 ottobre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 25 ottobre 2025. Scrive mam-e.it

Ciao Maschio oggi in tv sabato 25 ottobre: ospiti Giovanni Pernice, Andrea Roncato e Tiberio Timperi - Sarà questa la domanda a cui i tre maschi dovranno rispondere nella nuova puntata di oggi, sabato 25 ottobre. Si legge su corrieredellumbria.it

Sport in tv oggi (sabato 25 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo ... Secondo oasport.it