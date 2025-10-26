Ascolti tv sabato 25 ottobre | Ballando con le stelle Tu si que vales Sapiens

Tpi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv sabato 25 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, sabato 25 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Non stop. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale – In rotta di collisione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 25 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv sabato 25 ottobre ballando con le stelle tu si que vales sapiens

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 25 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv sabato 25Ascolti tv ieri 25 ottobre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 25 ottobre 2025. Scrive mam-e.it

ascolti tv sabato 25Ciao Maschio oggi in tv sabato 25 ottobre: ospiti Giovanni Pernice, Andrea Roncato e Tiberio Timperi - Sarà questa la domanda a cui i tre maschi dovranno rispondere nella nuova puntata di oggi, sabato 25 ottobre. Si legge su corrieredellumbria.it

ascolti tv sabato 25Sport in tv oggi (sabato 25 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Sabato 25