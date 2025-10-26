Ascolti TV | Sabato 25 Ottobre 2025 Tú Sí Que Vales va forte 4,2 mln – 27.1% Ballando al 22.8% 3 mln

Nella serata di ieri, sabato 25 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della quinta puntata ) ha intrattenuto 3.019.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:28 alle 1:28. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:28 alle 00:17 (Buonanotte a 2.087.000 e il 25.9% dalle 00:22 alle 1:06). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 725.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 L’era glaciale – In rotta di collisione raduna 751.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 440.000 spettatori e il 2.7%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 25 Ottobre 2025. Tú Sí Que Vales va forte (4,2 mln – 27.1%), Ballando al 22.8% (3 mln)

