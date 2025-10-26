Ascolti TV | Sabato 25 ottobre 2025 Tú Sí Que Vales domina con 4,2 mln 27,1% Ballando al 22,8% con 3 mln di spettatori

Nella serata di ieri, sabato 25 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.019.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:28 alle 1:28. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:28 alle 00:17 (Buonanotte a 2.087.000 e il 25.9% dalle 00:22 alle 1:06). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 725.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 L’era glaciale – In rotta di collisione ha totalizzato 751.000 spettatori ( 4.3% ). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 440.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Non Stop totalizza un ascolto medio di 561. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

