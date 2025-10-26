Il sabato sera in tv è una vera arena con Rai e Mediaset pronte a contendersi ogni minuto di spettacolo. Dopo la sfida all’access prime time tra i sorrisi di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, sabato 25 ottobre 2025 il duello più atteso è quello tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Su Rai1 Milly Carlucci porta in pista la sua elegante macchina da show arricchita da una Barbara D’Urso e altri grandi volti. Dall’altra parte, il talent di Canale 5 ha giocato la sua carta vincente: emozioni forti, esibizioni da ricordare e storie capaci di arrivare dritte al cuore del pubblico. I due programmi si sfidano, poi, con Sapiens su Rai 3 e, su Italia 1, con il film d’animazione L’era glaciale – In rotta di collisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 25 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tu Sì Que Vales