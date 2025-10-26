Ascoli-Sambenedettese rebus sicurezza | città militarizzata e reparti speciali per il derby che torna dopo 39 anni
È il giorno di Ascoli-Sambenedettese, il derby del Piceno che torna dopo 39 anni. Qualcosa di mitologico del territorio marchigiano, che molti dei tifosi non hanno mai vissuto vista la lunga assenza e che, a causa della rivalità, si è trasformato in un incubo per chi gestisce l’ ordine pubblico. Oltretutto, tra campionato e Coppa Italia di Serie C, si giocherà due volte tra domenica e mercoledì. Oggi la sfida è allo stadio del Duca nel capoluogo di provincia, tra tre giorni sarà invece al Riviera delle Palme nella città alla foce del Tronto, con le scuole che chiuderanno in anticipo vista la vicinanza di molti licei al campo di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
È il giorno di Ascoli-Sambenedettese. Serie C | Girone B | 11ª giornata Stadio Del Duca, Ascoli Piceno 26/10/2025 | 14:30
Giovanili Ascoli Calcio, pareggi esterni per Under 15 (con la Sambenedettese) e Under 14 (a Terni) https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,1E4FDE7E-B0E2-11F0-881 - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli-Samb, alta tensione per il derby dopo 39 anni: rischio scontri, divieti e 9 paesi esclusi da entrambi gli stadi - Due partite in tre giorni e il dilemma dei residenti: la mappatura del tifo ha portato al divieto per gli abitanti di 9 comuni ... ilfattoquotidiano.it scrive
Derby Ascoli–Sambenedettese: ecco le misure per la sicurezza in campionato e Coppa Italia - Le decisioni rigide del Prefetto e del Ministero dell’Interno per gestire al meglio due sfide ad alto rischio tra le tifoserie rivali ... Secondo lanuovariviera.it
Derby Ascoli-Sambenedettese, cambia la viabilità attorno allo stadio Del Duca - Disposta un’ordinanza con divieti e sensi unici per motivi di sicurezza in vista della partita di domenica 26 ottobre ... Riporta lanuovariviera.it