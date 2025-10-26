Ascoli-Sambenedettese rebus sicurezza | città militarizzata e reparti speciali per il derby che torna dopo 39 anni

È il giorno di Ascoli-Sambenedettese, il derby del Piceno che torna dopo 39 anni. Qualcosa di mitologico del territorio marchigiano, che molti dei tifosi non hanno mai vissuto vista la lunga assenza e che, a causa della rivalità, si è trasformato in un incubo per chi gestisce l’ ordine pubblico. Oltretutto, tra campionato e Coppa Italia di Serie C, si giocherà due volte tra domenica e mercoledì. Oggi la sfida è allo stadio del Duca nel capoluogo di provincia, tra tre giorni sarà invece al Riviera delle Palme nella città alla foce del Tronto, con le scuole che chiuderanno in anticipo vista la vicinanza di molti licei al campo di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

