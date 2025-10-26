ArtePadova 2025 la mostra mercato d' arte moderna e contemporanea in fiera

artepadova-2025-mostra-mercato-arte-fiera-14-17-novembre.htmlA un mese dall’inaugurazione, sono oltre 250 gli espositori che hanno aderito ad ArtePadova, la mostra mercato d’arte moderna e contemporanea più importante del Nordest, che torna con la sua 35esima edizione a Padova Hall, il quartiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it