Arsenale dei Casalesi nell' azienda agricola | bandiera bianca della Prefettura
Revocata l'interdittiva antimafia per la Società Semplice Agricola 'F.lli Diana' di Leopoldo Diana, coinvolto insieme ai fratelli Pasquale, Antonio e Carlo nell'interramento di armi e munizioni del clan dei Casalesi 'per volere' del cugino Carlino Del Vecchio storico boss. E'quanto stabilito.
