Arsenal prove di fuga | è a +4 sul Bournemouth Cade il City

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardiola scivola a -6 dopo il rovescio in casa dell’Aston Villa, che aggancia il Liverpool a -7 dai Gunners. Nella domenica della 9ª giornata anche la vittoria del Burnley nello scontro salvezza col Wolverhampton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

