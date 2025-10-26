Arsenal e Barcellona interessati a Lacine Megnan-Pave

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: I giocatori dell’Arsenal festeggiano durante la vittoria in casa del Fulham (foto di Alex PantlingGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Arsenal sarebbe interessato a ingaggiare il talentuoso attaccante del Montpellier Lacine Megnan-Pave. L’attaccante francese è stato eccezionale a livello giovanile per la squadra francese e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione anche del Barcellona. I campioni di Spagna lo tengono d’occhio e potrebbero provare a fare una mossa nel prossimo futuro. Lacine Megnan-Pave sui radar di Arsenal e Barcellona. D’altra parte, anche l’Arsenal spera di ingaggiare il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

