Arriva il Grande Fratello fiscale della Ue Cos' è la Dac-8 e come controlla ogni reddito

Dopo l'approvazione in consiglio dei Ministri è ufficiale: a partire dal prossimo anno l'Italia, per effetto del recepimento della direttiva UE "Dac-8" darà il proprio contributo per creare una rete di cooperazione fiscale a livello comunitario. Ciò significa, in sostanza, che il nostro Paese ha deciso di aderire al nuovo sistema centralizzato di indagine tributaria e fiscale che si baserà sulla cooperazione internazionale tra gli Stati membri finalizzata a contrastare l'evasione fiscale, ampliando per la prima volta le verifiche anche alle cripto-attività e a tutti quei redditi derivanti da investimenti su piattaforme digitali o da speculazioni transnazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva il "Grande Fratello" fiscale della Ue. Cos'è la Dac-8 e come controlla ogni reddito

