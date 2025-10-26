Arriva il bonus elettrodomestici | copre il 30% del costo Ecco chi ne ha diritto e dove richiederlo

Arriva il bonus elettrodomestici 2025 che mira a favorire l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica per consentire agli utenti di sostituire dispositivi obsoleti. A chi spetta? Quanto vale il bonus in base all’Isee? Come si utilizza? Chi ha diritto al bonus. Il bonus è a disposizione di persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia. Gli utenti potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura per la presentazione delle domande di contributo saranno comunicati dal ministero. Come e quando presentare la domanda. Il bonus entra nel vivo in questi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arriva il bonus elettrodomestici: copre il 30% del costo. Ecco chi ne ha diritto e dove richiederlo

