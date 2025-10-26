Arrestato Hadush Kebatu l’uomo condannato per molestie e liberato per errore dal carcere nel Regno Unito

La polizia inglese ha rintracciato e arrestato Hadush Kebatu, l'uomo etiope condannato per molestie sessuali ai danni di una quattordicenne e una donna a Epping, nell' Essex, a nord di Londra. Lo scorso venerdì, anziché essere trasferito dalla prigione a un centro detentivo per migranti, in attesa di essere espulso, era stato erroneamente rilasciato. Al momento dell'arresto, si trovava nei pressi di Finsbury Park, nella zona nord della capitale. A segnalare la sua presenza nella zona era stato un passante. Gli agenti hanno condotto Kebatu nel centro di detenzione in cui avrebbe dovuto recarsi due giorni fa e, come previsto dalla condanna, verrà espulso a breve.

