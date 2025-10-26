I carabinieri della Compagnia di Faenza, negli ultimi giorni, hanno effettuato due arresti per evasione. Il primo è avvenuto nella giornata di venerdì quando i militari della Stazione di Faenza hanno arrestato un pluripregiudicato maggiorenne di nazionalità marocchina, da tempo ristretto in regime di semi-libertà presso il carcere di Bologna. Usufruendo di un permesso il giovane ha fatto perdere le proprie tracce senza fare ritorno alla casa circondariale. Sono quindi iniziate le ricerche e grazie a una precisa attività info-investigativa, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo presso un appartamento del centro Manfredi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dopo la caccia all’uomo per evasione