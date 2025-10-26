Arrestati due sospettati per il furto al Louvre

La polizia francese ha arrestato due uomini, sospettati di essere tra i fautori del furto al Louvre. Secondo il Parisien, entrambi sarebbero originari della Seine-Seint-Denis, il dipartimento 93 nella banlieue nord-est di Parigi. Potrebbero far parte della banda criminale che, la mattina del 19 ottobre, si è introdotta attraverso un montacarichi all’interno del museo, per poi entrare nella galleria di Apollo, forzare due vetrine della collezione dei gioielli della Corona francese, rubato gioielli del valore stimato di ottantotto milioni di euro, per poi fuggire a bordo di due scooter. Furto al Louvre, uno dei due sospettati stava scappando in Algeria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestati due sospettati per il furto al Louvre

