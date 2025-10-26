Arisa rompe il silenzio sull'amore dopo la rottura da Walter Ricci | C'è una persona speciale a cui penso
Arisa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura da Walter Ricci, annunciata a marzo e con cui pare ci fosse stato un ritorno di famma. La cantante ha fatto sapere a Silvia Toffanin: "C'è una persona speciale a cui penso più delle altre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
