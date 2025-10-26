Arisa | Oggi mi voglio più bene ogni sera prima di dormire mi abbraccio e mi dico Tu sei un fiore

La cantante, ospite a Verissimo, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, si racconta con lucidità e una ritrovata serenità: dal sogno di Sanremo a quello dell'amore, percepito nelle varie sfumature, da quello romantico a quello dei genitori, fino al più importante, quello verso sé stessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Arisa: «Oggi mi voglio più bene, ogni sera prima di dormire mi abbraccio e mi dico “Tu sei un fiore”»

Approfondisci con queste news

Verissimo. Arisa · Nuvole. Semplicemente Arisa Una grande artista pronta a raccontarci una nuova fase della sua vita... oggi a #Verissimo! - facebook.com Vai su Facebook

Arisa: «Oggi mi voglio più bene, ogni sera prima di dormire mi abbraccio e mi dico “Tu sei un fiore”» - La cantante, ospite a Verissimo, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, si racconta con lucidità e una ritrovata serenità: dal sogno di Sanremo a quello dell'amore, percepito nelle varie sfumatur ... Scrive vanityfair.it

Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato" - Arisa, ospite oggi 26 ottobre nello studio di Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin chiede nuovamente scusa a Simona Ventura per uno scontro andato in ... Riporta adnkronos.com

Arisa: «Ora posso sopportare qualsiasi cosa». Il matrimonio mancato con Andrea Di Carlo, l'addio a Walter Ricci, la maternità - Arisa è una delle voci più inconfondibili del panorama musicale italiano, capace di conquistare generazioni con il suo timbro unico. Si legge su ilmattino.it