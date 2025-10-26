Arisa a Verissimo dalla difficoltà nel volersi bene all’amore | Mi sono sentita sfruttata

Era da un po’ che Arisa non si sedeva nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin l’ha accolta al meglio e grande è stato il calore del pubblico. La cantante ha un nuovo singolo e ha spiegato di star vivendo un periodo positivo. Non mancano però le ombre che riguardano il privato, delle quali ha parlato nel corso dell’intervista. Ha soprattutto spiegato d’essere cresciuta molto e aver cambiato prospettiva su alcuni temi, soprattutto in ambito strettamente femminile. Delusioni d’amore. Nel corso delle interviste, Arisa è generalmente molto onesta e disposta ad aprirsi. In questo caso ha spiegato d’essere single ma d’avere nei pensieri una persona in particolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

