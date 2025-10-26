Aria di derby | ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

Pianetamilan.it | 26 ott 2025

Da lunedì 27 ottobre sono disponibili i biglietti del Settore Ospiti per il derby tra l'Inter e il Milan del prossimo 23 novembre. Ecco tutti i dettagli ufficiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

aria di derby ecco tutte le informazioni sui biglietti per inter milan

© Pianetamilan.it - Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

