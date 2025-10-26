Argentina urne chiuse | affluenza bassa

22.20 Si sono chiuse le urne per le elezioni legislative di metà mandato in Argentina. Secondo dati ufficiali l'affluenza è stata del 61%, la più bassa dal ritorno della democrazia nel 1983. In Argentina i cittadini sono stati chiamati a votare per le elezioni legislative di medio termine. La votazione ha lo scopo di rinnovare metà dei seggi della Camera e un terzo dei seggi del Senato. I recenti sondaggi indicano un testa a testa tra il partito del presidente Milei e la coalizione peronista Fuerza Patria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it