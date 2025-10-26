Argentina al voto Perché le elezioni sono un test per Milei
Si vota oggi in Argentina per le elezioni di metà mandato, appuntamento chiave per il prosieguo della presidenza di Javier Milei. Gli elettori sono chiamati a rinnovare la metà dei deputati della Camera e un terzo dei senatori, e gli occhi sono tutti puntati sulla prestazione del partito di Milei, La libertà avanza (Lla), attualmente con numeri esigui in entrambe le Aule. Un aumento consistente della rappresentanza parlamentare dei “libertari” darebbe al governo maggior forza per portare avanti l’ambiziosa agenda di riforme, rendere più complicata l’apertura del giudizio politico su Milei e, soprattutto, sarebbe una importante rassicurazione per l’amministrazione Usa e la scommessa fatta sul successo della corsa intrapresa da Buenos Aires contro l’agenda socialista regionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/argentina-miracolo-milei-vacilla-ricetta-prova-voto-AHLknNLD #Argentina #Milei #elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, il “miracolo” Milei vacilla. La ricetta alla prova del voto - X Vai su X
Argentina al voto. Perché le elezioni sono un test per Milei - Si vota oggi in Argentina per le elezioni di metà mandato, appuntamento chiave per il prosieguo della presidenza di Javier Milei. formiche.net scrive
Elezioni Argentina 2025, test fondamentale per Milei: lo scenario economico e politico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Argentina 2025, test fondamentale per Milei: lo scenario economico e politico ... Scrive tg24.sky.it
Le elezioni di metà mandato arrivano in un brutto momento per Milei - Il presidente argentino soffre nei sondaggi ma può puntare a guadagnare qualche seggio in parlamento, e non sarebbe poca cosa ... Si legge su ilpost.it