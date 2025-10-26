Argentina al voto Perché le elezioni sono un test per Milei

Si vota oggi in Argentina per le elezioni di metà mandato, appuntamento chiave per il prosieguo della presidenza di Javier Milei. Gli elettori sono chiamati a rinnovare la metà dei deputati della Camera e un terzo dei senatori, e gli occhi sono tutti puntati sulla prestazione del partito di Milei, La libertà avanza (Lla), attualmente con numeri esigui in entrambe le Aule. Un aumento consistente della rappresentanza parlamentare dei “libertari” darebbe al governo maggior forza per portare avanti l’ambiziosa agenda di riforme, rendere più complicata l’apertura del giudizio politico su Milei e, soprattutto, sarebbe una importante rassicurazione per l’amministrazione Usa e la scommessa fatta sul successo della corsa intrapresa da Buenos Aires contro l’agenda socialista regionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

