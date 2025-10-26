Argentina affluenza in calo | alle 15 ha votato solo il 41% degli iscritti
In Argentina l’affluenza alle urne procede lentamente. Alle 15 ora locale (le 19 in Italia) aveva votato appena il 41% degli iscritti, secondo i dati diffusi dalla Camera Nazionale Elettorale. Un numero che segna un calo rispetto alle precedenti tornate, confermando un clima di astensionismo crescente e un certo disincanto politico nel Paese. Nel 2021, alle stesse ore, aveva votato il 43,5% degli aventi diritto nelle elezioni primarie (Paso) e il 51% nelle generali. Ancora più alto il dato del 2023, quando alle presidenziali la partecipazione era stata del 48% alle primarie e del 44,4% alle elezioni generali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
L’atleta Alessandra Carrara ricevuta in municipio alla vigilia dei Mondiali di pole dance in Argentina Prima di partire alla volta di Buenos Aires per disputare i Mondiali di pole dance, la 13enne nocetana Alessandra Carrara è stata ricevuta in municipio, nei gior - facebook.com Vai su Facebook
Calabria al voto fino alle 15. Affluenza in calo - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio, in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Segnala huffingtonpost.it
Comunali, nelle Marche affluenza in calo al 53,25% - Il dato definitivo regionale registra il 53,25% di votanti contro il 58,20% delle precedenti elezioni. Si legge su ansa.it
Referendum, urne aperte fino alle 15: affluenza al 22,7 per cento - Le regioni in cui si è votato di più finora sono Toscana, Emilia- Riporta lettera43.it