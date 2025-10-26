Argentina affluenza in calo | alle 15 ha votato solo il 41% degli iscritti

In Argentina l’affluenza alle urne procede lentamente. Alle 15 ora locale (le 19 in Italia) aveva votato appena il 41% degli iscritti, secondo i dati diffusi dalla Camera Nazionale Elettorale. Un numero che segna un calo rispetto alle precedenti tornate, confermando un clima di astensionismo crescente e un certo disincanto politico nel Paese. Nel 2021, alle stesse ore, aveva votato il 43,5% degli aventi diritto nelle elezioni primarie (Paso) e il 51% nelle generali. Ancora più alto il dato del 2023, quando alle presidenziali la partecipazione era stata del 48% alle primarie e del 44,4% alle elezioni generali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

