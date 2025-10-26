Arezzo che squadra! E le varianti di Bucchi…
Non ho potuto seguire l’Arezzo in quel di Terni, ma l’ho rivisto con attenzione: ragazzi, che bella squadra! Iaccarino, Guccione e Chierico hanno tenuto in mano il gioco per quasi tutta la partita, nonostante l’assenza per lunghi tratti di un incontrista come Mawuli. A Terni, con il cambio di società, l’arrivo della giovane presidentessa Rizzo e nuovi capitali, gli umbri sembrano aver ritrovato smalto e solidità: si vede che gli ingranaggi sono stati “oliati” per bene, e saranno certamente un osso duro in ottica playoff. Venendo alla partita, anche se ero mezzo “cimurrato” con la febbre, devo ammettere che Bucchi aveva ragione: il giocatore che recupera più palloni è proprio Guccione. 🔗 Leggi su Lortica.it
