Arese Rsa Gallazzi-Vismara | ok al progetto di riqualificazione
. La Rsa Gallazzi – Vismara dal 1° luglio 2024 è gestita dall’ASC Sercop. E a distanza di un anno e poco più a capo della casa anziani ha avanzato all’ente la richiesta di riqualificare l’immobile con un piano di manutenzione complessiva. Rsa Gallazzi-Vismara ad Arese, si parte . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Argomenti simili trattati di recente
Arese, Rsa Gallazzi-Vismara: ok al progetto di riqualificazione - Vismara dal 1° luglio 2024 è gestita dall’ASC Sercop. ilnotiziario.net scrive
Il futuro della Rsa Gallazzi-Vismara: "Pronti per un progetto di sviluppo" - La proposta della società pubblica Sercop: polo infermieristico, servizi ampliati, assistenza anziani. Da ilgiorno.it
Rsa Gallazzi, dipendenti in Sercop. Fumata nera: niente accordo - La procedura di confronto sindacale per il passaggio dei dipendenti della Rsa Gallazzi Vismara di Arese a Sercop si conclude con fumata nera. ilgiorno.it scrive