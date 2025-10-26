’Area open project’ rivive il mito della band di Demetrio Stratos
Esplorazione di nuovi linguaggi e riscoperta ed elaborazione del repertorio storico degli Area che tradotto diventa: ‘Area Open Project’. Il concerto in programma al Teatro Politeama di Poggibonsi, Sala Minore, giovedì 30 alle 21, in seno alla rassegna Discipline(s) Music Club. Con Patrizio Fariselli pianoforte e tastiere e direzione musicale, Claudia Tellini voce, Marco Micheli basso elettrico e contrabbasso, Walter Paoli batteria e Stefano Fariselli sax soprano, flauti, clarinetto basso ed Ewi. Pietre miliari come Luglio, agosto, settembre (nero), Cometa rossa o L’elefante bianco si affiancano a materiali di nuova composizione, in un concerto di grande energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
