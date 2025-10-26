Area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano e Gdf insieme per la tutela dell' ambiente

Sorveglianza e controllo per l'Area marina protetta di Ventotene-Santo Stefano. La Guardia di Finanza e l'Area marina hanno siglato, presso l'aula consiliare del Comune di Ventotene, un protocollo d'intesa finalizzato a potenziare le attività di prevenzione volte alla tutela degli ecosistemi.

Questo è il Parco dell'umanità Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta

Ogni anno l'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie diventa punto di ritrovo per decine di squali grigi e razze, sentinelle del mare la cui diminuzione è un segnale che l'ecosistema sta soffrendo.

Ventotene, firmato il protocollo d'intesa per la tutela del mare: cosa prevede - L' Area Marina Protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano, istituita nel 1999, rappresenta infatti un presidio fondamentale per la conservazione degli habitat e delle specie marine protette

Area Marina Protetta "Capo d'Otranto – Capo di Leuca", le proposte di ConfMare Lecce per tutelare l'ambiente - Durante l'incontro, l'associazione ha illustrato le proprie osservazioni tecniche con particolare riferimento alle attività fondamentali

L'Area marina protetta è un rebus. Il Tar annulla il protocollo green. Pronto un disciplinare transitorio - Il Tar che ha 'impallinato' buona parte del disciplinare integrativo 2024 per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio di unità da diporto nell'Area marina protetta, un regime di proroga che