Appiano Gentile Inter | seduta con la Primavera in vista del match contro la Fiorentina
Dopo il successo contro l'Union Saint Gilloise la squadra di Chivu è scivolata 3-1 a Napoli e dopo un giorno di riposo è tornata ad allenarsi con la Primavera in un'intensa seduta i nvista del match infrasettimanale contro la Fiorentina. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra.
