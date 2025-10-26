Appiano Gentile Inter | seduta con la Primavera in vista del match contro la Fiorentina

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro l’Union Saint Gilloise la squadra di Chivu è scivolata 3-1 a Napoli e dopo un giorno di riposo è tornata ad allenarsi con la Primavera in un’intensa seduta i nvista del match infrasettimanale contro la Fiorentina. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter seduta con la primavera in vista del match contro la fiorentina

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: seduta con la Primavera in vista del match contro la Fiorentina

Approfondisci con queste news

appiano gentile inter sedutaInter subito al lavoro ad Appiano Gentile: presenti anche alcuni Primavera - I nerazzurri, reduci dalla trasferta di Napoli, hanno cominciato a preparare la prossima sfida contro la Fiorentina ... Secondo msn.com

Torino, l’Inter di Mancini continua il lavoro ad Appiano Gentile - Verso il match / La squadra nerazzurra di Mancini si è allenata nella mattinata di oggi, in vista della partita di domenica prossima ... Si legge su toronews.net

appiano gentile inter sedutaInter, il nerazzurro torna ad Appiano Gentile: salta l’ultima partita con la Nazionale - Niente partita con la Nazionale per il nerazzurro, che nelle prossime ore farà ritorno ad Appiano in vista dei prossimi impegni con l'Inter. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Seduta