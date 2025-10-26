anziano tradito dalla bici gravissimo dopo la caduta

AREZZO Attimi di apprensione ieri mattina in località Scopetone, alle porte di Arezzo, dove un ciclista di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Una brutta caduta e una serie di traumi hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. L’allarme è scattato di prima mattinata, poco dopo le 9, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito dopo un incidente, lungo una delle strade che collegano la zona collinare con la città. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi: un’auto infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, oltre alla Polizia Municipale di Arezzo, chiamata per i rilievi di legge e la gestione della viabilità che è rimasta rallentata per le operazioni di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

