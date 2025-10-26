Anziano tradito dalla bici Gravissimo dopo la caduta
AREZZO Attimi di apprensione ieri mattina in località Scopetone, alle porte di Arezzo, dove un ciclista di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Una brutta caduta e una serie di traumi hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. L’allarme è scattato di prima mattinata, poco dopo le 9, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito dopo un incidente, lungo una delle strade che collegano la zona collinare con la città. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi: un’auto infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, oltre alla Polizia Municipale di Arezzo, chiamata per i rilievi di legge e la gestione della viabilità che è rimasta rallentata per le operazioni di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani prende il via l'edizione 2025 di Storia in Città. Il primo relatore sarà Patrick Karlsen, docente presso l'Università degli Studi di Trieste e membro del comitato organizzativo di questa edizione della rassegna. L'intervento si intitola "Chi ha tradito Luigi F - facebook.com Vai su Facebook
Anziano tradito dalla bici. Gravissimo dopo la caduta - Attimi di apprensione nella zona dello Scopetone: il ciclista è stato trasportato d’urgenza a Siena con il Pegaso, ora è in condizioni stabili. Da msn.com
Un’altra vittima in via Bologna. Travolto in bici finisce a terra. Soccorsi inutili, muore anziano - Il conducente 35enne dell’Opel Zafira che lo ha investito ora rischia l’accusa di omicidio stradale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Anziano in bici investito da un furgone Portato in ospedale - Al pronto soccorso è arrivato in codice giallo dopo essere caduto a terra perché ... Da ilrestodelcarlino.it