Anziana rapinata in casa è caccia al basista

I carabinieri della Compagnia di Padova stanno lavorando a fari spenti per chiudere nel più breve tempo possibile il cerchio attorno ai due banditi che hanno rapinata venerdì mattina 24 ottobre una ottantenne all'interno del suo appartamento e soprattutto per individuare il probabile “basista”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

