Anziana derubata della collana d' oro con la scusa di un abbraccio

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un abbraccio, un gesto comune, un incontro casuale. Un copione già visto eppure, che riesce ancora nei suoi intenti. Una 76enne è stata truffata, venerdì 24 ottobre, mentre si trovava nel giardino di casa. La pensionata, colta alla sprovvista è stata incalzata da una persona che diceva di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

anziana derubata collana dAnziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio" - L'anziana accortasi del furto ha prontamente sporto denuncia ai Carabinieri di Faedis, che hanno avviato le indagini per individuare la responsabile. Scrive udinetoday.it

anziana derubata collana dDeruba una anziana fingendosi fisioterapista - Avrebbe derubato una anziana fingendosi fisioterapista e proponendole un massaggio al collo, così da avere campo libero per sfilarle una collana in oro. Riporta polesine24.it

Anziana molestata e derubata in casa - Anziana derubata di una collana e molestata da un 33enne mentre guarda la tv in casa, a Montegranaro (Fermo). Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Derubata Collana D