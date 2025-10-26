Anziana derubata della collana d' oro con la scusa di un abbraccio
Un abbraccio, un gesto comune, un incontro casuale. Un copione già visto eppure, che riesce ancora nei suoi intenti. Una 76enne è stata truffata, venerdì 24 ottobre, mentre si trovava nel giardino di casa. La pensionata, colta alla sprovvista è stata incalzata da una persona che diceva di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
Furto violento in appartamento: anziana colpita e derubata. I malviventi avevano una copia delle chiavi $Veneto $Padova $Cronaca $Inprimopiano - X Vai su X
Furto violento in appartamento: anziana colpita e derubata. I malviventi avevano una copia delle chiavi - facebook.com Vai su Facebook
Anziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio" - L'anziana accortasi del furto ha prontamente sporto denuncia ai Carabinieri di Faedis, che hanno avviato le indagini per individuare la responsabile. Scrive udinetoday.it
Deruba una anziana fingendosi fisioterapista - Avrebbe derubato una anziana fingendosi fisioterapista e proponendole un massaggio al collo, così da avere campo libero per sfilarle una collana in oro. Riporta polesine24.it
Anziana molestata e derubata in casa - Anziana derubata di una collana e molestata da un 33enne mentre guarda la tv in casa, a Montegranaro (Fermo). Secondo ilrestodelcarlino.it