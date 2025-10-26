Antonio Conte e l’Inter storia di un grande rancore Ieri sera si è tolto di tutto da quelle scarpe
Antonio Conte e l’Inter, storia di un grande rancore Ma quanto è avvelenato il dente tra Antonio Conte e l’Inter? Non esistono strumenti scientifici in grado di misurare il rancore rimasto sospeso. Ieri sera, al termine della partita, l’allenatore del Napoli ha affittato una gru e dalle scarpe ha estratto di tutto: macigni, minerali rari, bauxite. Non ne ha risparmiata una, Conte. A nessuno. È stato un fiume in piena. A conferma che quel divorzio è una ferita aperta e soprattutto la narrazione successiva, con Inzaghi che avrebbe fatto meglio di lui, è una spia perennemente accesa nella sua mente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
