anticipazioni verissimo del 26 ottobre evelina sgarbi torna a parlare del padre vittorio

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i telespettatori in un nuovo appuntamento con Verissimo. Domenica 26 ottobre il talk show di Canale 5 torna con un mix di emozioni, musica e grandi interviste. Al centro della puntata ci saranno racconti personali intensi e ospiti molto amati dal pubblico, tra cui Arisa, Sal Da Vinci ed Evelina Sgarbi. Non mancheranno poi momenti di memoria e riflessione che renderanno il salotto Mediaset ancora più coinvolgente. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di questa domenica. "Verissimo", le anticipazioni del 26 ottobre. Il salotto di Verissimo si distingue da sempre per la capacità di dare spazio a storie personali, spesso difficili da condividere in un ambiente intimo in cui gli ospiti possono aprirsi senza filtri.

