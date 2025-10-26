La domenica pomeriggio su Rai1 regala agli spettatori del tempo in compagnia di un volto familiare: quello di Mara Venier. Zia Mara è pronta per una nuova puntata di Domenica In. Domenica 26 ottobre, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il salotto televisivo più amato d’Italia si riempie ancora una volta di storie, racconti e personaggi che promettono di lasciare il segno. Tra cinema, attualità e intrattenimento, la sesta puntata mette insieme ingredienti perfetti: ospiti d’eccezione, momenti musicali e quell’empatia che solo Mara sa creare. Le anticipazioni della puntata. “Domenica In”, le anticipazioni e gli ospiti del 26 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 26 ottobre, tra gli ospiti Diego Abatantuono e Virginia Raffaele