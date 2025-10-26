Anticipazioni Domenica In 26 ottobre tra gli ospiti Diego Abatantuono e Virginia Raffaele

Dilei.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica pomeriggio su Rai1 regala agli spettatori del tempo in compagnia di un volto familiare: quello di Mara Venier. Zia Mara è pronta per una nuova puntata di Domenica In. Domenica 26 ottobre, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il salotto televisivo più amato d’Italia si riempie ancora una volta di storie, racconti e personaggi che promettono di lasciare il segno. Tra cinema, attualità e intrattenimento, la sesta puntata mette insieme ingredienti perfetti: ospiti d’eccezione, momenti musicali e quell’empatia che solo Mara sa creare. Le anticipazioni della puntata. “Domenica In”, le anticipazioni e gli ospiti del 26 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni domenica in 26 ottobre tra gli ospiti diego abatantuono e virginia raffaele

© Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 26 ottobre, tra gli ospiti Diego Abatantuono e Virginia Raffaele

News recenti che potrebbero piacerti

anticipazioni domenica 26 ottobreDomenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della sesta puntata del 26 ottobre 2025 - Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti sesta puntata 26 ottobre 2025. Si legge su superguidatv.it

anticipazioni domenica 26 ottobreAnticipazioni Domenica In 26 ottobre, tra gli ospiti Diego Abatantuono e Virginia Raffaele - Mara Venier torna con “Domenica In” nel pomeriggio del 26 ottobre: le anticipazioni e gli ospiti della puntata ... dilei.it scrive

anticipazioni domenica 26 ottobreDomenica In, anticipazioni domenica 26 ottobre: Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Carmine Recano tra gli ospiti - 00 torna su Rai 1 Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con Mara Venier alla conduzione insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Domenica 26 Ottobre