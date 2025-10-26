Anthony Hopkins la confessione sull' alcolismo | Avrei potuto uccidere qualcuno

La star irlandese premio Oscar de Il silenzio degli innocenti è tornato a parlare di un periodo particolarmente buio della sua vita. Anthony Hopkins è stato ospite del podcast The Interview del New York Times in cui ha parlato del suo prossimo memoir in uscita dal titolo We Did OK, Kid. L'attore irlandese premio Oscar ha confessato il momento esatto in cui ha capito di essere un alcolista e di dover fare qualcosa per cambiare la propria vita. Il momento in cui Anthony Hopkins ha capito di essere un alcolista "Ero ubriaco e guidavo la mia macchina qui in California durante un blackout" ha spiegato Hopkins "senza idea di dove stessi andando, quando ho capito che avrei potuto uccidere qualcuno, o me . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

