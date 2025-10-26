Antenna al santuario | Vicenda mal gestita
Mentre il Comune cercherà di capire con l’azienda se i documenti richiesti dalla Sovrintendenza sono effettivamente presenti, in particolarela Valutazione Preventiva dell’Interesse Archelogico, già da domani potrebbero ripartire sul colle che ospita il Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia i lavori per l’installazione di un’antenna 5G alta quasi 40 metri che tante proteste ha scatenato nelle ultime settimane. "Critiche sono arrivate anche per la mancata considerazione di una torre già presente a Treggiaia, autorizzata nel 2020 da altro operatore e alta 30 metri, con spazio disponibile per ospitare ulteriori antenne – dicono Domenico Pandolfi e Antonio Nanna della Lega –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
